GP dos EUA: uma corrida maluca Que corrida maluca! Aconteceu de tudo. Pela ordem: acidente múltiplo da largada, envolvendo quatro pilotos, que lá ficaram, por duas vezes o safety car entrou na pista, choque feio de Ralf Schumacher, da Williams, que o levou para o hospital, pneus que explodiram, como ocorreu com Fernando Alonso, da Renault, e possivelmente com Ralf. Não acabou: Juan Pablo Montoya, da Williams, foi punido com bandeira preta, desclassificação, Takuma Sato, um japonês, chegou ao pódio, em terceiro, um húngaro, Zsolt Baumgartner, marcou pontos pela primeira vez na história e a Minardi também quebrou seu jejum de pontos na temporada. Há quem inclua a determinação voraz de Rubens Barrichello pela vitória como um elemento novo da competição. Tudo junto fez do GP dos Estados Unidos uma corrida capaz de manter a atenção de todos até a bandeirada para, lógico, Michael Schumacher. Christian Klien (Jaguar), Giorgio Pantano (Jordan), Felipe Massa (Sauber) e Gianmaria Bruni (Minardi) não percorreram mais que a reta do circuito de Indianápolis, depois da largada. Klien bateu na traseira de Cristiano da Matta, da Toyota, que continuou na corrida até a 17ª volta, mas o câmbio foi afetado. No choque, Klien acertou também Pantano. Bruni e Massa que vinham atrás acabaram atingidos pelos carros à frente. O mais provavel é que o pneu esquerdo traseiro da Williams tenha furado e perdido pressão de uma vez e , por essa razão, Ralf bateu em elevada velocidade no muro da curva 13, a de entrada na reta dos boxes, na nona volta. O furo teria sido causado por um detrito da Renault de Fernando Alonso que, na volta anterior, teve o pneu traseiro direito explodido no fim da reta e também bateu no muro. "Ralf deverá passar cerca de dois dias no hospital (Metodista de Indianápolis), mas está bem", disse neste domingo Frank Williams. Não houve fraturas. O piloto reclama de tontura e fortes dores nas costas. Sua presença no GP da França, dia 4, o próximo, está em xeque. Ano passado já não disputou o GP da Itália porque nos testes, na semana anterior, colidiu forte também, em Monza. Se não correr, Antonio Pizzonia ou Marc Gene irão substituí-lo. Os pilotos têm, segundo o diretor de corrida, Charlie Whiting, até 15 segundos antes do sinal verde para a volta de apresentação para sair do carro parado no grid e dirigir-se ao reserva, no box, a fim de participar da corrida. Juan Pablo Montoya soltou o cinto de segurança faltando menos de 15 segundos para a ordem de início da volta. Como resultado, os comissários o desclassificaram. A bandeira preta foi exposta, no entanto, apenas na 58ª, de um total de 73. O assunto gerou confusão pelo ineditismo. Oitavo lugar com 3 voltas a menos do vencedor, mas oitavo lugar e 1 ponto. "Acho que hoje aconteceu um milagre", disse Baumgartner, húngaro, considerado o piloto mais lento dos 20 da Fórmula 1. O dono da Minardi, o australiano Paul Stoddart, também falou neste domingo. "Lutamos com tantas dificuldades que marcar um ponto é motivo para muita celebração." Agora todas as dez equipes que disputam o campeonato já marcaram pontos. A Ferrari lidera, com 146 diante de 66 da Renault.