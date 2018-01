GP Espanha: Rubinho abandona Com problemas na suspensão traseira, o piloto brasileiro Rubens Barrichello teve de abandonar o GP da Espanha - a quinta etapa do Mundial de Fórmula 1. Na 43ª volta, a Ferrari iniciou a segunda trocas de pneus nos seus dois carros. Àquela altura, Michael Schumacher era o líder da corrida e Rubens Barrichello, o terceiro. Quando voltava com pneus novos e tanque cheio, o brasileiro teve problemas na suspensão. Rodou e foi parar na brita. Teve, então de voltar para os boxes. Barrichello ainda chegou a fazer nova tentativa, mas não teve jeito. Hakkinen retardou sua parada e aproveitou para abrir em relação a Schumacher. Só parou para as trocas na volta de número 50. Como tinha cerca de 22 segundos de vantagem, ainda voltou na frente de Schumacher. David Coultard (McLaren), que largou em último por causa de problemas no carro, faz uma corrida de recuperação.