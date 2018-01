GP Masters, com Émerson Fittipaldi, começa neste sábado Émerson Fittipaldi larga do sexto lugar, com 1min47s822, no GP do Catar, que neste sábado abre o GP Masters - competição que reúne alguns dos melhores pilotos que já passaram pela Fórmula 1. O pole é o inglês Nigel Mansell, que fez 1min46s926, com média de 181,135 km/h. O SBT transmite a prova, a partir das 9 horas. O campeonato terá outras três etapas, a próxima delas em 18 de junho, em Monza. Todos correm com o mesmo equipamento: chassi Delta Motorsport, equipado com motor Cosworth de 3,5 litros e 600 cavalos.