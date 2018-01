GP2: Alexandre Negrão é o melhor brasileiro no grid O brasileiro Alexandre Negrão, da equipe Minardi Piquet Sports, largará na segunda colocação, na corrida inaugural do campeonato GP2, que será disputada neste domingo, no circuito de Sakhir, em Bahrein. A pole position é do italiano Luca Filippi, da equipe Super Nova International. Já os outros brasileiros estão um pouco atrás. Lucas Di Grassi, da ART Grand Prix (atual campeã por equipes), ficou com a quarta posição. Bruno Senna (Ardem International), que ficou com a quinta colocação em seu primeiro treino classificatório, começa bem em sua estréia na categoria. Grid de largada do GP do Bahrein: 1.º - Luca Filippi (ITA/Super Nova), 1min40s873; 2.º - Alexandre Negrão (BRA/Minardi Piquet Sports), 1min40s958; 3.º - Andreas Zuber (AUT/iSport), 1min41s034; 4.º - Lucas Di Grassi (BRA/ART Grand Prix), 1min41s052; 5.º - Bruno Senna (BRA/Ardem), 1min41s203; 6.º - Kohei Hirate (JAP/Trident Racing), 1min41s213; 7.º - Timo Glock (ALE/iSport), 1min41s225; 8.º - Borja García (ESP/Durango), 1min41s252; 9.º - Kazuki Nakajima (JAP/Dams), 1min41s306; 10.º - Mike Conway (GBR/Super Nova), 1min41s332; 11.º - Nicolas Lapierre (FRA/Dams), 1min41s458; 12.º - Antonio Pizzonia (BRA/Petrol Ofisi FMS), 1min41s544; 13.º - Giorgio Pantano (ITA/Campos Grand Prix), 1min41s549; 14.º - Adrian Zaugg (AFS/Ardem), 1min41s715; 15.º - Michael Ammermüller (ALE/ART Grand Prix), 1min41s746; 16.º - Karun Chandhok (IND/Durango), 1min41s810; 17.º - Roldán Rodríguez (ESP/Minardi Piquet Sports), 1min41s951; 18.º - Sakon Yamamoto (JAP/BCN), 1min42s139; 19.º - Pastor Maldonado (VEN/Trident Racing), 1min42s189; 20.º - Jason Tahinci (TUR/Petrol Ofisi FMS), 1min42s234; 21.º - Javier Villa (ESP/Racing Engineering), 1min42s255; 22.º - Sérgio Jimenez (BRA/Racing Engineering), 1min42s492; 23.º - Vitaly Petrov (RUS/Campos Grand Prix), 1min42s561; 24.º - Ho-Ping Tung (CHN/BCN), 1min43s001; 25.º - Andy Soucek (ESP/DPR), 1min43s257; 26.º - Christian Bakkerud (DIN/DPR), 1min43s333.