GP2 decide temporada no Bahrein A temporada da GP2 terá nesta quinta e sexta-feira suas últimas etapas, no Bahrein. O alemão Nico Rosberg e o finlandês Heikki Kovalainen disputarão o título. Rosberg lidera com 102 pontos, apenas três a mais que Kovalainen. Para os brasileiros Nelsinho Piquet, sétimo, e Xandi Negrão, 19.º, a expectativa é de fazer boas provas.