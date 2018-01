GP2: Nelsinho é 2.º e não tem mais chance de título Nelsinho Piquet (Piquet Sports) não tem mais chance de conquistar o título da GP2 deste ano. O brasileiro terminou a etapa deste sábado em Monza (Itália) na segunda posição, logo atrás do italiano Giorgio Pantano (FMS). Com o resultado, o brasileiro chegou aos 101 pontos na classificação do campeonato. O líder Lewis Hamilton terminou em terceiro, herdou a melhor volta da corrida e atingiu a marca de 108 pontos na tabela. Agora, mesmo que Nelsinho vença a corrida deste domingo e faça a melhor volta - que vale um ponto -, apenas empataria com o inglês nos pontos, mas perderia nos critérios de desempate. Nenhum dos outros dois brasileiros marcou pontos neste sábado. Xandinho Negrão (Piquet Sports) abandonou a corrida depois de um toque com Ernesto Viso. Lucas Di Grassi (Durango) completou a prova na décima posição. A prova final da GP2 acontece às 5 horas (de Brasília) deste domingo e terá transmissão ao vivo pelo Sportv. Na categoria, o grid da segunda corrida segue a classificação do dia anterior, mas com as oito primeira posições invertidas. Assim, Nelsinho larga em sétimo, logo atrás de Hamilton. Resultado da primeira prova: 1.º Giorgio Pantano (ITA/FMS), 51min31s171 2.º Nelsinho Piquet (BRA/Piquet Sports), a 5s054 3.º Lewis Hamilton (ING/ART), a 6s887 4.º Luca Filippi (ITA/BCN), a 28s630 5.º Alexandre Premat (FRA/ART), a 32s882 6.º Nicolas Lapierre (FRA/Arden), a 39s285 7.º Clivio Piccione (MON/DPR), a 40a656 8.º Hiro Yoshimoto (JAP/BCN), a 43.361 9.º Javier Villa (ESP/Racing Engineering), a 57.004 10.º Lucas Di Grassi (BRA/Durango), a 1min27.040