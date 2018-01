GP2: Nelsinho Piquet larga em oitavo Bem pior que obter apenas a oitava colocação, 1min34s183, no primeiro grid da etapa de abertura do Campeonato da GP2, nesta sexta-feira, foi Nelsinho Piquet ouvir de Frank Williams que o segundo piloto de testes da Williams será Nico Rosberg, da equipe Art Grand Prix, 11.º, com 1min34s763. Nelsinho disputava a vaga. O pole position da corrida é o francês Nicolas Lapirre, da Arden, um dos favoritos ao título, com 1min33s505. O outro brasileiro na GP2, companheiro de Nelsinho na Hitech Piquet Sports, Xandinho Negrão, vai largar em 16.º, com 1min35s672. Muitos pilotos tiveram uma série enorme de dificuldades com a pouca resistência do Dallara-Renault da GP2. Nelsinho enfrentou problemas elétricos, por exemplo. Outro piloto filho de campeão do mundo na categoria, além de Nelsinho Piquet e Nico Roberg, é Mathias Lauda, da Coloni, 20.º no grid. O próprio pai, contudo, Niki Lauda, já questionou se o filho tem dom para o automobilismo. A largada da prova de 180 quilômetros será neste sábado às 9h30 (horário de Brasília). No domingo acontece a segunda etapa, em 80 quilômetros apenas, com o grid formado pelo resultado da competição deste sábado. A largada será às 6h30.