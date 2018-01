GP2: Nelsinho Piquet vence mais uma na Hungria O piloto brasileiro Nelsinho Piquet, da equipe Piquet Sports, venceu neste domingo a segunda prova da rodada dupla da GP2, realizada no Circuito de Hungaroring. Em segundo lugar ficou o inglês Lewis Hamilton, da ART Grand Prix, enquanto seu companheiro de equipe, o francês Alexandre Premat, terminou a prova em terceiro. No sábado, Nelsinho já havia ganho a primeira prova da rodada dupla na Hungria, ficando na frente do alemão Timo Glock, da Sport Internacional. Na corrida deste domingo, muitos pilotos acabaram saindo da pista por causa chuva - dentre eles estava o brasileiro Xandinho Negrão, que deixou a prova logo no início. A liderança na classificação geral é de Hamilton, que tem 87 pontos. Nelsinho Piquet está em segundo lugar, com 76. Classificação da 2ª prova da GP2 realizada na Hungria após 23 voltas: 1. Nelsinho Piquet (BRA/Piquet Sports) - 45min59s804 2. Lewis Hamilton (ING/ART Grand Prix) - a 12s921 3. Alexandre Premat (FRA/ART Grand Prix) - a 26s202 4. Ernesto Viso (VEN/Sport International) - a 26s872 5. Timo Glock (ALE/Sport International) - a 27s231 6. Ferdinando Monfardini (ITA/DAMS) - a 41s114 7. Adrián Vallés (ESP/Campos Racing) - a 47s508 8. Gianmaria Bruni (ITA/Trident Racing) - a 50s314 9. Andreas Zuber (AUT/Trident Racing) - a 55s918 10. Vitaly Petrov (RUS/DPR) - a 1min03s711