GP2, o caminho mais rápido para a F-1 O novo caminho para a F-1 - a GP2 - terá dez corridas, 24 carros no grid e o mesmo equipamento para todos: chassi Dallara, motor Renault e pneus Bridgestone. A primeira corrida está marcada para 17 de abril, em Magny Cours, na França. O Brasil já tem seus candidatos: Nelson Angelo Piquet, Lucas Di Grassi, Danilo Dirani e João Paulo de Oliveira. "Uma temporada boa na GP2 e o piloto já estará apto para dirigir um F-1", diz Nelsinho Piquet, campeão da F-3 inglesa. O pai, Nelson Piquet, responsável pela criação da Piquet Sports, equipe de F-3 que deu o título a Nelsinho, está confiante: "O trabalho está sendo bem feito. A F-3000 não resolvia nada. Esta vai dar a formação que o piloto necessita." Com os motores Renault desenvolvidos pela Mecachrome - V-8, 4.0, 650 cavalos - e recursos como câmbio e embreagem no volante, dois pedais, os pilotos deverão correr a dois segundos das marcas mais lentas da F-1, como os carros da Minardi. Os carros da GP2 não tem controle de tração nem direção hidráulica. "Para quem sai da F-3, é um salto grande", diz Lucas Di Grassi, piloto que faz parte do RDD - Renault Drivers Developpment - e espera ficar com uma das vagas para a temporada inaugural em 2005. Em princípio, o campeonato, depois de Magny Cours, terá Barcelona, Mônaco, Nurburgring, Silverstone, Hockenheim, Hungaroring, Istambul, Monza e Spa-Francorchamps. Como na F-3000, as provas serão depois do treino de classificação da F-1 de sábado. Mas a hipótese de que as corridas sejam transferidas para as manhãs de domingo não está afastada. E um dos objetivos para trocar as provas pela manhã de domingo é atingir o mercado sul-americano, segundo os organizadores. As corridas, no horário da América do Sul, começariam entre 5h e 6h de manhã. Quem está por trás da categoria é o suíço Bruno Michel, ex-dirigente da Ligier, sócio de Flavio Briatore em uma empresa que cuida da administração da carreira de pilotos. No momento, Michel fecha o pacote de 12 equipes para a primeira temporada. Depois virão os testes. A GP2 deve se tornar também um degrau acima da Super-Nissan, que em 2005 poderá ganhar o nome de World Series By Renault, cujos motores têm 420 cavalos. F-3000 - As equipes prováveis para a GP2 são quase todas da F-3000 nos últimos anos: Arden, com Robert Doornbos, holandês, como um dos pilotos; a BCN, Coloni (os candidatos são Toni Vilandes e José Maria Lopez), Manor, Durango, Astromega, SuperNova e Ma-Con. Entre os pilotos que ainda tentam vagas estão o espanhol Adrian Campos, o inglês Adam Carroll (vice da F-3) e o francês Franck Montagny. Montagny e o veterano Allan McNish já participam do desenvolvimento dos carros. McNish compara o GP2 a um F-1: "É parecido. Só que não tem a mesma pressão aerodinâmica, nem a potência." Para Montagny, a reação dos GP2 é mais parecida com um carro de F-1 nas curvas de média ou baixa velocidade. Fora da Europa, o Brasil foi o único país que recebeu corridas da F-3000 (em Interlagos, como preliminar no GP do Brasil em 2000 e 2001). Os promotores da prova pretendem estudar também a possibilidade de trazer a GP2, possivelmente em 2006. "Estamos sempre procurando atrações novas para o GP. Se a categoria vingar na Europa, estará também nos nossos planos", diz Tamas Rohonyi, presidente da International Promotions.