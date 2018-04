GP2: Razia vence, Di Grassi é 2.º e Hulkenberg o campeão

Em uma dobradinha brasileira, Luis Razia venceu a segunda corrida da GP2 deste final de semana, seguido de Lucas di Grassi, neste domingo, em Monza. A festa, porém, foi do alemão Nico Hulkenberg, que garantiu o título da temporada ao chegar em terceiro lugar.

Líder isolado na classificação geral, Hulkenberg antecipou a conquista por somar 90 pontos, 22 a mais que o segundo colocado, o russo Vitaly Petrov. Faltam apenas duas corridas, na etapa de Portugal, no próximo final de semana, no circuito de Portimão.

A prova deste domingo foi decidida logo no começo após uma batida envolvendo os carros do brasileiro Diego Nunez e do espanhol Dani Clos. Com o safety car na pista, Luis Razia, que largou na primeira fila, liderou com tranquilidade e ainda contou com problemas no carro do espanhol Javier Villa, segundo colocado, para vencer de ponta a ponta.

Lucas di Grassi chegou em segundo e segue na briga para ser vice-campeão. Ele ocupa a terceira posição geral, com 57 pontos, 11 a menos que Vitaly Petrov. Outro brasileiro na pista, Alberto Valerio foi o 11.º colocado.

