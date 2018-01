GP2 tem grid histórico em Silverstone Resultado histórico, nesta sexta-feira, na definição do grid da 6ª etapa da GP2, categoria de acesso à Fórmula 1. O finlandês Nico Rosberg, da ART Grand Prix, vai largar na pole position, com tempo de 1m31s509. Ao seu lado, em segundo lugar, está o brasileiro Nelsinho Piquet, da Hitech Piquet Sports, que fez 1m31s550. Trata-se da mesma primeira fila do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 de exatos 20 anos atrás. Naquele dia, 13 de julho de 1985, Keke Rosberg, pai de Nico e campeão do mundo em 82, largou na pole com a Williams e Nelson Piquet, pai de Nelsinho e campeão do mundo em 81, 83 e 87, saiu em segundo, com a Brabham. Quem venceu aquela prova, no entanto, foi o francês Alain Prost, com a McLaren.