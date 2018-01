Grandes equipes da F-1 mudam em 2004 A Fórmula 1 experimentará mudanças profundas no quadro de pilotos e equipes em 2005, mas já a partir da próxima temporada algumas mexidas, até nas quatro principais escuderias, Ferrari, McLaren, Williams e Renault, poderão surpreender muita gente e tornar a competição mais atrativa. Há dúvidas, por exemplo, se Michael Schumacher vai continuar correndo, caso consiga o sexto título este ano. Repetidas vezes o alemão declarou que cumprirá seu contrato com a Ferrari até o fim de 2004. Mas a imprensa alemã começou já a divulgar que existe a possibilidade de Schumacher abandonar as pistas se ganhar o campeonato de novo. Ele seria o maior vencedor de todos os tempos. A chance maior, contudo, é de que fique. Um pouco antes da prova de Monza, dia 14 de setembro, anunciará a decisão, segundo Willi Weber, seu empresário. Para Jean Todt, diretor-esportivo da Ferrari, seus planos terão de ser bem antecipados, a fim de lhe dar tempo de pensar o que fazer, provavelmente confirmar Felipe Massa como titular. Como Schumacher, Rubens Barrichello tem compromisso assinado até o término de 2004. Mas Barrichello que não pense que sua permanência na escuderia ano que vem não se relaciona com seu desempenho nas próximas etapas do Mundial. Se Schumacher confirmar a Todt que disputará o Mundial de 2004 e Barrichello repetir com freqüência a inexpressiva performance de Mônaco, não seria absurda a hipótese de a Ferrari substituí-lo. E o nome mais cotado seria o de Massa. Assim, quando Schumacher anunciasse a aposentadoria, no fim de 2004, o time italiano teria já um jovem talentoso com um ano de experiência numa escuderia de ponta. Para o lugar do alemão, a postura da imprensa italiana é reveladora do desejo de Todt: Juan Pablo Montoya. Mas tudo isso ainda está um pouco longe e depende da decisão de Schumacher e da eficiência do trabalho de Barrichello. Outro piloto cujo futuro relaciona-se com o seu desempenho nas próximas cinco ou seis etapas do campeonato é David Coulthard, da McLaren. Em Mônaco, Ron Dennis, diretor da equipe, não saiu com aquelas frase de efeito como "sonho de um jornalista" quando lhe perguntaram sobre os rumores de contratar Giancarlo Fisichella para a vaga de Coulthard. Como Barrichello e o escocês da McLaren, Jarno Trulli terá seu compromisso renovado com a Renault se, além de ser muito veloz, for mais constante. Se Jacques Villeneuve aceitar ganhar 25% dos US$ 20 milhões que recebe na BAR pode correr no lugar de Trulli em 2005. Detalhe: o contrato do canadense com a BAR acaba no fim do ano e David Richards, diretor do time, irá substituí-lo de qualquer maneira. Não há muita escolha para o campeão do mundo de 1997. Na Williams, ao menos em 2004, não deverá haver mudanças. Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher, ambos sob contrato, ficam onde estão. Já para 2005, Ralf com toda certeza estará fora, enquanto Montoya, no caso da aposentadoria de Michael Schumacher, é o preferido dos italianos.