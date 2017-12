Greg Ray não garante presença na IRL A participação do norte-americano Greg Ray no GP de Richmond da Indy Racing League, na noite deste sábado (21 horas de Brasília), está indefinida. Logo após o treino oficial, a informação era de que o piloto, que sofreu acidente durante um treino livre, iria correr, largando na última posição do grid, pois não participou da sessão de classifïcação. No entanto, o piloto reclamou de tonturas e perda de memória. Por isso, sua equipe, a Menard, optou por aguardar até as 15 horas deste sábado (seis horas antes do horário previsto para a largada) para definir se Ray participa ou não do GP.