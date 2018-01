Greve de ônibus atrapalha GP de F-1 A cidade de São Paulo foi surpreendida neste domingo por uma greve de motoristas e cobradores de ônibus, que cobram ajustes salariais, e atenderam a determinação do Sindicato da categoria para não trabalharem. A greve poderá se estender até esta segunda-feira, prejudicando o grande público usuário, mais de 3 milhões de pessoas. Neste domingo a greve está sendo considerada ridícula e grosseira, pois o público que utiliza este tipo de transporte, explicou um dirigente do SP-Trans, não é o mesmo usuário comum deste tipo de transporte. Um passageiro que foi para Interlagos, Alexandre Jabur, com o ingresso da F-1 nas mãos, considerou a categoria dos motoristas de ônibus, ?como ridículos pelo comportamento que apresentam, infantil e de moleque?. ?Por que não avisaram antes da greve? É só para machucar as pessoas? É para mostrar para o turista, o público de fora, que vem para a F-1, que aqui há desorganização? Não sei o que pensar, apesar de que sempre considerei a categoria, como muito fraca de fácil uso para manobras políticas." Outros usuários próximos aplaudiram, enquanto pegavam um miniônibus para Interlagos. As chuvas que ocorrem principalmente na zona Sul da cidade prejudicam o acesso a Interlagos, onde já há um bom público, com capas e guarda-chuvas coloridos. A SP-Trans que gere o sistema de transporte de ônibus de São Paulo está colocando ônibus extras em atividade, para atender os aficionados da F-1. Mas, seus dirigentes, dizem que sempre haverá alguma fila.