Grid da IRL será definido amanhã Gil de Ferran e Hélio Castro Neves começam amanhã, na definição do grid, a tentar manter a hegemonia no GP de Saint Louis da IRL. No ano passado, fizeram a dobradinha na corrida. O bom resultado na prova é importante para os brasileiros na briga pelo título. Scott Dixon lidera com 318 pontos, Tony Kanaan tem 317, Gil, 315 e Helinho, 295.