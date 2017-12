Grid da Stock Car sofre mudanças A desclassificação de três pilotos, por irregularidades técnicas nos carros, causou importantes mudanças no grid de largada da etapa de Campo Grande da Stock Car, a penúltima da temporada 2004. A pole continua com Cacá Bueno, mas Wagner Ebrahim, Valdeno Brito e Antonio Jorge Neto foram punidos e saem nas últimas posições na prova deste domingo - a partir das 10h30. Wagner Ebrahim, Valdeno Brito e Antonio Jorge Neto tinham sido, respectivamente, 3º, 4º e 5º colocados no treino de classificação deste sábado. A punição dos três facilitou ainda mais a vida de Giuliano Losacco, o líder do campeonato que precisa de apenas 3 pontos para ser campeão antes mesmo da etapa de Interlagos, que fecha a temporada. Losacco, que tinha conseguido a 12ª posição no treino, vai largar agora em 9º lugar, sendo que ele precisa chegar até a 13ª colocação para ser o campeão. Para melhorar sua situação, o único piloto que pode lhe tirar o título é Antonio Jorge Neto, um dos punidos que vai largar nas últimas colocações em Campo Grande. Confira como ficaram as 10 primeiras posições do grid: 1) Cacá Bueno - 1m28s795 2) Ingo Hoffmann - a 0s024 3) David Muffato - a 0s898 4) Mateus Greipel - a 1s080 5) Carlos Alves - a 1s148 6) Thiago Camilo - a 1s538 7) Juliano Moro - a 1s673 8) Luis Carreira - a 1s708 9) Giuliano Losacco - a 1s728 10) Thiago Marques - a 1s781