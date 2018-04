Grosjean e Perez devem, necessariamente, se acalmar

NICE - Enquanto a FIA decide o que fazer com relação ao teste secreto da Mercedes, em Barcelona, depois do GP da Espanha, Lotus e McLaren tentam acalmar seus pilotos acusados de provocar acidentes. Domingo, no GP de Mônaco, Romain Grosjean, da Lotus, um velho conhecido dos comissários, e seu fiel discípulo, Sergio Perez, da McLaren, mais uma vez tiveram de se explicar, aos colegas e às autoridades da prova.

O que poderia levar o tribunal da FIA culpar a Mercedes e a Pirelli, fornecedora de pneus da Fórmula 1, pelo treino de três dias no Circuito da Catalunha, há duas semanas, seria o fato de o teste não poder ser realizado pelas demais dez equipes da competição. A FIA autorizou a Pirelli a requerer os modelos deste ano para um treino de mil quilômetros, a fim de recolher dados para melhorar seus pneus e começar a trabalhar nos de 2014, apesar da inexistência de um contrato, ainda, entre FIA e Pirelli.

Ocorre que a Pirelli já informou que o treino é extensivo a todos. “Qualquer equipe que solicitar será atendida”, disse ao Estado, em Mônaco, Francesco Paolo Tarallo, diretor da empresa italiana. Christian Horner, da Red Bull, e Stefano Domenicali, da Ferrari, afirmam, com razão, que o teste desrespeita o artigo 22 alínea H, que trata do tema. O regulamento proíbe treinos privados e o uso dos modelos da temporada em qualquer atividade de pista.

Mas a autorização da FIA ao pedido da Pirelli, no início de maio, de poder requerer aos times um teste de mil quilômetros e com os carros em uso no campeonato, tem maior poder que o estabelecido pelo artigo 22 alínea H. A autorizaçao exige, contudo, que todos possam ter a mesma experiência. E o diretor da Pirelli já se manifestou a esse respeito: o treino está disponível aos interessados. Diante desse quadro, o mais provável é que não haja punições e as 10 escuderias que não treinaram poderão fazê-lo.

AGRESSIVIDADE

Grosjean conhece como poucos o caminho das salas dos comissários desportivos. Em 2012 foi acusado de provocar ou poder evitar pelo menos oito acidentes. Acabou suspenso do GP da Itália por na largada na prova em Spa-Francorchamps, anterior a de Monza, causar um múltiplo acidente.

No último fim de semana, em Mônaco, o francês da Lotus voltou a ser protagonista do espetáculo: bateu forte duas vezes na primeira curva, Sainte Devote, depois na chicane, onde furou um pneu, e na corrida colidiu com violência na traseira da Toro Rosso de Daniel Ricciardo. Resultado: perderá dez posições no grid na próxima etapa, o GP do Canadá, em Montreal, dia 9. “Vamos ter nova conversa”, disse Eric Boullier, diretor da Lotus. O prejuízo foi grande e a equipe está com orçamento bastante limitado.

Na McLaren, Martin Whitmarsh, diretor, fará o mesmo com o mexicano Sergio Perez. No GP de Bahrein, até seu companheiro, Jenson Button, reclamou da sua agressividade, além de Fernando Alonso, da Ferrari.

Nesta segunda-feira, Kimi Raikkonen, da Lotus, comentou que Perez merecia um soco na cara. Bateu na traseira da Lotus, na saída do túnel, fazendo Raikkonen cair de quarto para o décimo lugar, o que permitiu Sebastian Vettel, da Red Bull, segundo colocado, ampliar a vantagem na liderança do campeonato. Agora está 107 a 86. Alonso falou: “Só a McLaren vê Perez como um piloto interessante”.

Se em Montreal o mexicano não conter sua agressividade excessiva e comprometer o trabalho de outros pilotos, a exemplo de Grosjean deverá ser punido com a perda de posições no grid em Silverstone, dia 30 de junho. No caso de reincidência de Grosjean, em vez de a suspensão de uma prova, como em 2012, no mínimo duas, o que seria, provavelmente, o seu fim de carreira na Lotus.

O campeão da GP2 de 2012, o italiano Davide Valsecchi, é o piloto reserva da Lotus e poderia substituir Grosjean. O único problema é que Valsecchi não gera nenhum entusiasmo como piloto em Boullier. Mas no caso de punição a Grosjean o italiano assume a vaga.