Grosjean é punido por acertar Ricciardo em Mônaco Romain Grosjean não escapou da punição neste domingo após atropelar a Toro Rosso de Daniel Ricciardo nas voltas finais do GP de Mônaco. O francês foi punido com a perda de dez posições no grid de largada na corrida a ser disputada no Canadá, no dia 9 de junho.