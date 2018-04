Grosjean passa mal, e Di Grassi pode estrear na Renault

CINGAPURA - O brasileiro Lucas di Grassi pode estrear na Fórmula 1 neste fim de semana, pela Renault, no GP de Cingapura. Nesta quinta-feira, o franco-suíço Romain Grosjean passou mal, teve de deixar o circuito asiático para o hospital, e virou dúvida para a corrida de domingo.

A Renault ainda não divulgou qual o problema de Grosjean, limitando-se a dizer que ele não sentiu-se bem depois de uma refeição. A equipe, no entanto, está otimista sobre o retorno do piloto às atividades. Uma decisão só será tomada na sexta-feira, antes dos primeiros treinos oficiais.

Di Grassi é o piloto reserva da escuderia e está no circuito de Marina Bay para acompanhar o trabalho do fim de semana. Ele já tirou medidas para entrar no carro e passou por testes de segurança, para a eventualidade de substituir o titular.