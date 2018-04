Grosjean repete acidente de Nelsinho em treino em Cingapura

CINGAPURA - O novato francês Romain Grosjean bateu na primeira sessão de treinos do GP de Cingapura desta sexta-feira, exatamente no mesmo local onde há um ano Nelsinho Piquet colidiu de propósito.

Veja também:

Barrichello lidera primeiro treino livre

F-1 2009 - Classificação | Calendário

ESPECIAL - jogue o Desafio dos Pilotos

BLOG DO LIVIO - Leia mais sobre a F-1

Em um flashback da primeira corrida noturna da categoria em 2008, Grosjean perdeu o controle na curva 17 no circuito de Marina Bay Street Circuit e bateu no muro.

A Renault obteve uma pena condicional por manipulação no GP do ano passado depois que Nelsinho confessou ter batido propositalmente para ajudar seu companheiro de time Fernando Alonso a vencer depois da entrada do safety car.

Grosjean substituiu Nelsinho em agosto e foi para a pista somente na manhã de sexta-feira porque sentia-se doente na quinta-feira. O piloto, que nunca havia corrido na pista, se chocou após nove voltas de treino.

O líder do campeonato Jenson Button da Brawn GP marcou o melhor tempo da sessão antes dos carros retornarem aos boxes. Na volta, o brasileiro Rubens Barrichello marcou o melhor tempo da manhã.