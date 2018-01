Gualter Salles deve voltar na última etapa da Stock Car Depois de sofrer um gravíssimo acidente na etapa de Buenos Aires, o piloto Gualter Salles, da equipe Vogel Motorsport, anunciou nesta segunda-feira que deverá disputar a última corrida da temporada 2006 da Stock Car. A prova acontece no domingo, no Circuito de Interlagos, em São Paulo. ?Estou me dedicando ao máximo às sessões de fisioterapia no joelho direito, que machuquei no acidente, e por este aspecto já estou liberado para correr desde a última etapa (no Rio de Janeiro). Mas naquela corrida ainda estava sentindo algumas tonteiras em função da chacoalhada que o cérebro deu no acidente, e meu médico achou melhor não correr", disse o piloto carioca. Na etapa argentina, no dia 29 de outubro, o carro de Salles foi tocado na entrada de uma curva e perdeu o controle quando a corrida já estava nos instantes finais. O veículo capotou várias vezes antes de parar embaixo de um viaduto - o veículo ficou totalmente destruído. "Vou sentar no carro nos treinos de sexta-feira e, se me sentir bem, eu corro. Caso contrário, o Daniel Serra, um jovem e excelente piloto da Stock Light, estará de stand by para me substituir?, comentou o piloto carioca. Ele ainda não sabe em que equipe irá correr em 2007 - a vaga na Vogel Motorsport ficará com o atual bicampeão Giuliano Losacco.