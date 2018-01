Gualter Salles sofre forte acidente em etapa da Stock Car Gualter Salles, da equipe Vogel Motorsport, sofreu um forte acidente na etapa de Buenos Aires da Stock Car V8 neste domingo. O carro do piloto carioca foi tocado na entrada de uma curva e perdeu o controle. O veículo capotou várias vezes antes de parar embaixo de um viaduto. A equipe de resgate e os médicos tiveram dificuldades de tirar Salles das ferragens do carro, que ficou completamente destruído. O piloto de 36 anos foi levado para um hospital consciente e estava se movendo. Ele falou com alguns membros da equipe. O piloto saiu apenas com uma lesão no braço. Alguns pilotos, como Cacá Bueno (Eurofarma-RC), estacionaram seus carros nos boxes e correram para o local do acidente para acompanhar o estado de saúde do companheiro. Cacá é amigo pessoal de Gualter Salles. A corrida de Buenos Aires já estava nos instantes finais quando ocorreu o acidente. Após a colisão, a organização decidiu terminá-la com bandeira vermelha. A prova foi vencida pelo veterano Ingo Hoffmann. A corrida A prova no Circuito Autódromo Internacional Oscar Gálvez, em Buenos Aires, começou debaixo de forte chuva. O pole position Felipe Maluhy (Terra Avallone) acabou sendo ultrapassado por Ingo Hoffmann (Filipaper) após uma terceira relargada e acabou na segunda colocação. Hoffmann ganhou a sua primeira corrida na temporada 2006 da Stock Car. O pódio foi completado por Luciano Burti (Petrobras-Action Power). Cacá Bueno cruzou a linha de chegada na sexta colocação e voltou à liderança isolada do campeonato, com 247 pontos. Giuliano Losacco, que também estava na ponta da tabela, abandonou após uma saída de pista. O atual bicampeão Losacco ocupa agora a terceira posição na classificação geral, com 237 pontos, um atrás de Maluhy, que ocupa o segundo posto. A próxima etapa da Stock Car, a penúltima na temporada, será realizada no Rio de Janeiro, no dia 19 de novembro, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá. Classificação final da prova: 1.º - Ingo Hoffmann (AMG), 45min46s045; 2.º - Felipe Maluhy (Terra Avallone), a 1s933; 3.º - Luciano Burti (Petrobras-Action Power), a 4s258; 4.º - Nonô Figueiredo (Scuderia 111), a 5s456; 5.º - Hoover Orsi (Nasr Castroneves), a 5s905; 6.º - Cacá Bueno (RC), a 7s528; 7.º - Thiago Camilo (Vogel/Texaco), a 8s828; 8.º - David Muffato (Nasr Castroneves), a 10s129; 9.º - Chico Serra (OWL), a 10s189; 10.º - Christian Conde (Nascar), a 10s276; 11.º - Tarso Marques (Terra Avallone), a 10s601; 12.º - Thiago Marques (Petrobras-Action Power), a 10s790; 13.º - Felipe Gama (Scuderia 111), a 11s600; 14.º - Paulo Salustiano (M4T Motorsport), a 13s701; 15.º - Diogo Pachenki (Powertech), a 13s857. Classificação do campeonato: 1. - Cacá Bueno - 247 pontos 2. - Felipe Maluhy - 238 3. - Giuliano Losacco - 237 4. - Hoover Orsi - 232 5. - Thiago Camilo - 225 6. - Rodrigo Sperafico - 218 7. - Guto Negrão - 215 8. - Alceu Feldmann - 214 9. - Antonio Jorge Neto - 211 10. - Ricardo Maurício - 207