Guarani muda para tentar vencer em casa O Guarani terá o time modificado para enfrentar o Paraná, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, atrás da primeira vitória em casa dentro do Campeonato Brasileiro. O técnico confirmou novas mudanças no time, mas as principais são as estréias do lateral direito Dida, ex-Brasiliense, e do meia Simão, que estava machucado e ainda não atuou nesta temporada. Dos sete jogos disputados até agora, o time conseguiu apenas uma vitória e mesmo assim fora de casa. Derrotou o Vasco da Gama por 1 a 0, em São Januário. No Brinco de Ouro, empatou com o São Caetano em 1 a 1 e com o Atlético-PR em 0 a 0. Além disso, perdeu para o São Paulo por 3 a 2. Ocupando a incômoda 21ª posição com apenas cinco pontos ganhos, o objetivo é deixar a zona de rebaixamento. Para isso, Zetti mexe. Vai promover a estréia do lateral-direito Dida, ex-Brasiliense-DF. Ele vai ocupar a vaga deixada por Marlon, que vai passar por uma cirurgia no joelho direito e ficará seis meses fora do futebol. Dois jogadores que atuam pela lateral-esquerda acabaram preteridos. Nil e Patrick perderam a vaga para Adílio, de 19 anos. No meio-campo, duas mudanças. O volante Roberto, que cumpriu suspensão na derrota de 2 a 0 para o Juventude, está de volta. O volante Careca recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Juventude-RS e cumpre suspensão automática. Outro que retorna, após se recuperar de uma cirurgia no tornozelo, é Simão. Ele deve jogar como meia mais avançado ao lado de Alexandre. Já o volante argentino Loscri, que também era titular no time na época do ex-treinador Joel Santana, deve ficar na suplência. Evandro Roncatto desfalca o ataque porque está servindo à Seleção Brasileira Sub-20. No último jogo, porém, ele estava na reserva. Jônatas ganha nova chance ao lado do experiente Viola. Todas estas alterações foram testadas no coletivo da quinta-feira à tarde e ratificadas após o técnico-tático desta sexta-feira. Outra novidade foi a antecipação do regime de concentração, que começou nesta sexta-feira. Normalmente era feita apenas na véspera do jogo.