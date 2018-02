Guerra e doença ameaçam GP Chegar na Malásia, onde domingo será disputada a segunda etapa do Mundial, não será problema para os integrantes das equipes de Fórmula 1. A maioria está desembarcando nesta quarta-feira em Kuala Lumpur, capital do país. Já retornar para a Europa...O iminente ataque dos Estados Unidos ao Iraque, nesta quarta talvez, vai pegar a Fórmula 1 longe de casa. E há ainda outra ameaça a seus artistas: o risco de contrair uma espécie de pneumonia cujo agente etiológico ainda nem é conhecido. Foram constatados vários casos da doença no sudeste asiático. Pode ser que antes de ficar quebrando a cabeça sobre qual será a melhor estratégia a ser adotada no GP da Malásia, os responsáveis pelas escuderias tenham de planejar como retornar para a Inglaterra, Itália, França, Alemanha e Suíça, nações com times no Mundial. A rota normal dos vôos que partem da Malásia ou de Cingapura, a apenas uma hora de vôo de Kuala Lumpur, para a Europa prevê o sobrevôo do norte da Índia, Afeganistão, Irã, Azerbaijão, o leste da Turquia, Mar Negro e finalmente o Velho Mundo. Quer dizer, quase nada a ver com o conflito em questão. Uma vez estabelecida a guerra, terá de haver completo remanejamento da rota aérea entre a Ásia e a Europa, o que não se faz de um dia para o outro, em geral. A expectativa agora é de que todos esses problemas acabem por não afetar a programação do embarque dos equipamentos para a etapa seguinte do campeonato, o GP do Brasil, dia 6 em Interlagos. Não bastasse a disputa militar entre George Bush e Sadam Hussein, a Fórmula 1 tem também de conviver com o início de um foco epidêmico de uma pneumonia que já matou gente em Hongcong e em cidades chinesas próximas. Até mesmo em passageiros desembarcados na Europa, procedentes de Cingapura, foram diagnosticados casos da doença, para a qual o tratamento clássico com antibióticos nem sempre dá resultado. Nesta terça-feira havia pouca gente no belíssimo e funcional autódromo de Sepang. Muitas caixas com os componentes dos carros estavam ainda fechadas, dentros dos boxes, aguardando a chegada dos mecânicos e engenheiros, nesta quarta. Como está ocorrendo desde domingo, choveu forte durante toda a tarde. Cristiano da Matta, da Toyota, não conteve a ansiedade e foi conhecer o circuito, tão logo desembarcou na Malásia. "Que maravilha", comentou, depois de descer de um carro de passeio e ter percorrido várias vezes o traçado de 5.543 metros, como passageiro. O regulamento não permite que os pilotos dirijam na pista na semana de corrida, nem mesmo com veículos de série. "O circuito tem sequências espetaculares de curvas." O calor o impressionou. "Uma hora lá, no meio do asfalto, subia um calor impressionante e olha que naquele instante tinha até uma sombrinha para refrescar." A temperatura, antes da chuva, por volta das 14 horas, era de 36 graus e a umidade do ar, 80%, condição normal na Malásia nessa época do ano. Cristiano concordou que "será imprescindível" estar bem preparado fisicamente para suportar as desgastantes 56 voltas da corrida, sem perder a concentração e desempenho, por causa da fadiga. Curiosamente, esse estresse atinge também os carros. Nesta terça não foi possível observar ainda, mas já nesta quarta quando começa a sua montagem algumas soluções desenvolvidas pelos técnicos para atenuar o problema serão visíveis, como a perda de parte da eficiência aerodinâmica em troca de maior ventilação para os radiadores de água e óleo, por exemplo. É comum também os carros apresentarem pequenas recortes na carenagem para criar um fluxo de ar constante para o piloto, dentro do cockpit. Cristiano vê, sim, interferência da guerra na Fórmula 1: "Não sou a pessoa certa para falar, mas como afeta a economia mundial, chegará aqui também." A prova será a primeira depois dos ensinamentos da etapa de Melbourne, disputada dentro do novo regulamento, bem como a primeira em circuito fechado de velocidade e não pista de rua, o que também muda suas características. Será interessante verificar, por exemplo, se as equipes serão mais uma vez conservadoras na estratégia para a classificação, sábado, bem como quais foram as saídas criadas pelos mecânicos para mexer nos carros no curto espaço de tempo, 15 minutos, entre o fim do warm-up, sábado, e a classificação, já que depois disso não mais podem alterar nada até a corrida. O desafio causou problemas para várias escuderias na Austrália.