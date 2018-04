Guerra entre Montezemolo e Ecclestone Clima de guerra entre Luca di Montezemolo, presidente da Fiat e da Ferrari, e Bernie Ecclestone, promotor do Mundial. "O senhor Ecclestone tem de entender que vivemos outra época", disse. "Há três anos estamos falando sobre rever a distribuição de verbas e nada acontece." Montezemolo explicou. "As equipes, quem fazem o espetáculo, ficam com 47% dos direitos de TV, ou 10% do total da receita. É inadmissível. Concordamos em repassar 20% para quem gerencia o negócio e o restante tem de ser distribuído entre nós."