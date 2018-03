Guerra nas Estrelas invade a F-1 Dois dias antes do Grande Prêmio de F-1, o circuito de Mônaco foi invadido nesta sexta-feira pela força do marketing de Hollywood. A equipe austríaca Red Bull montou uma superestrutura flutuante para promover o terceiro episódio da série Guerra nas Estrelas, A Vingança de Sith. O diretor do filme, George Lucas e vários atores estiveram hoje no circuito. Posaram para fotos ao lado dos pilotos, engenheiros e mecânicos e prometeram voltar no domingo para a corrida. Nunca como desta vez o festival de cinema de Cannes, que está sendo realizado na França, se estendeu tanto até o Principado de Mônaco. Michael Schumacher confirmou que Tom Cruise deverá visitar o box da Ferrari domingo. No GP de domingo, a Fórmula 1 deverá fazer também uma homenagem ao Príncipe Rainier, morto no início de abril. As equipes deverão respeitar um minuto de silêncio para lembrar a morte do monarca, que governou o Principado de Mônaco por 47 anos.