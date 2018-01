Gugelmin depende de exame para treino Maurício Gugelmin creditou ao Hans - Head and Neck Suport Device, ou dispositivo de apoio à cabeça e ao pescoço - o fato de não ter sofrido algo de mais grave na batida desta sexta-feira, durante o treino livre, na curva 2 do Chicago Motor Speedway. Ele perdeu o controle do carro na entrada da curva e chocou-se com o muro, de traseira. "Ainda bem que estou estava vestindo o Hans. Ele realmente dá mais segurança. Estou bem, mas vou passar por nova avaliação médica amanhã pela manhã para saber se treino", disse o brasileiro da PacWest. O Hans é um dispositivo que "prende?? o capacete ao corpo do piloto, impedindo que cabeça e pescoço tenham movimentos muito bruscos em caso de impacto. Gugelmin espera ter condições de treinar e obter um bom lugar no grid - foi apenas o 21º nesta sexta-feira. "Eu estava fazendo um bom treino, isso me deixa otimista.?? Cristiano da Matta, que fez o sexto tempo, considera que seu carro ainda não está no nível desejado. "Ainda precisamos trabalhar para melhorar o acerto do carro. Está bom, mas não é o ideal??, analisou o piloto da Newman-Haas. Tony Kanaan, da Mo Nunn, que detesta ovais curtos por causa do tráfego constante, reclamou do fato de não ter conseguido dar uma volta limpa quando colocou pneus novos em seu carro. "Eu era bloqueado toda hora. Espero que no treino livre de amanhã melhore, pois os carros serão divididos em dois grupos", disse Kanaan. Ele também reclamou que seu carro está saindo de frente.