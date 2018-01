Gugelmin lamenta acidente de Zanardi O brasileiro Maurício Gugelmin (PacWest), que preside a associação de pilotos da Fórmula Indy, disse hoje, no final da tarde, que o estado de saúde do italiano Alessandro Zanardi é grave. Zanardi teve o carro atingido violentamente por Alex Tagliani durante o GP da Alemanha, disputado neste sábado de manhã em Lausitz. O piloto está internado em um hospital em Berlim e teve as duas pernas amputadas, após uma cirurgia que durou quase cinco horas. O italiano, porém, respira sem a ajuda de aparelhos. "O estado dele é bem grave. O acidente foi extremamente violento e o Zanardi sofreu ferimentos sérios. Vamos rezar por ele e torcer para que possa sair bem dessa situação", disse Gugelmin, ainda bastante abalado. O final de semana não foi dos melhores para Gugelmin, que trabalhou muito dentro e fora da pista. Seu carro não apresentava um bom acerto e o rendimento durante o GP da Alemanha ficou comprometido. "Usamos o mesmo acerto de Milwaukee, mas a pista ficou muito rápida depois de algumas voltas e meu carro muito lento, saindo excessivamente de traseira. Além disso, para piorar as coisas, a pressão do turbo caiu na metade da prova, fazendo o motor perder rendimento", explicou Gugelmin, que completou a prova em décimo sexto lugar.