Gugelmin não disputará GP do Texas O brasileiro Maurício Gugelmin, da PacWest, não vai disputar o GP do Texas. Ele anunciou nesta manhã sua decisão, conseqüência do acidente que sofreu no treino livre de sexta-feira. Gugelmin bateu de frente a 305 quilômetros por hora na Curva 2. Foi examinado no centro médico e depois em um hospital de Forth Worth, e estava sentindo-se bem, apenas com ferimentos no tórax e ombro causados pelo cinto de segurança. Neste sábado, porém, ele acordou sentindo dor por todo o corpo e tonturas e decidiu não correr a prova de amanhã (29).