Gugelmin sofre acidente em treino O brasileiro Maurício Gugelmin, da PacWest, sofreu um forte acidente durante o segundo treino livre desta sexta-feira para o GP de Chicago. Ele bateu de traseira no muro da curva 2. A retirada do brasileiro do carro foi um pouco demorada e só aconteceu depois de ele ter o pescoço imobilizado. Gugelmin, reclamando de dores no pescoço, foi levado de ambulância para o Centro Médico, onde está sendo melhor examinado.