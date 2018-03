ESPECIAL: Guia da temporada 2018 da Fórmula 1

Mesmo antes de começar, a temporada 2018 de Fórmula 1 já estava na história. O ano traz como atração a inédita disputa direta na pista entre dois contemporâneos que dominaram a categoria. O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, e o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, são os dois primeiros tetracampeões a duelarem em um mesmo campeonato em busca do quinto título.

Vettel tenta conseguir a primeira conquista pela Ferrari e retomar o domínio vivido pela Red Bull entre 2010 e 2013, quando obteve os quatro títulos consecutivos. A supremacia foi tomada justamente pela Mercedes, de Hamilton. A escuderia alemã ganhou todos os campeonatos desde então, com três deles trazidos pelo inglês, que chegou no fim do ano passado ao tetracampeonato e igualou o alemão.

Mais do que derrotar o adversário, a temporada 2018 tem como atrativo marcar o nome na história. Vettel e Hamilton aparecem no rol de campeões da Fórmula 1 com quatro conquistas, mesmo número do francês Alain Prost. Ao fim do ano, um deles provavelmente chegará ao penta e se igualará à lenda argentina Juan Manuel Fangio.

Porém, a lista de candidatos ao título de 2018 não fica restrita aos dois.Terceiro colocado no ano passado, o finlandês Valtteri Bottas começa a ganhar experiência e a evoluir na Mercedes, assim como o compatriota Kimi Raikkonen (o mais veterano do grid) pretende entrar na disputa. Além deles, os jovens talentos da Red Bull, Daniel Ricciardo e Max Verstappen, costumam aparecer como postulantes às vitórias nos GPs.

Hamilton e Vettel têm pontos em comum na trajetória. Os dois estrearam na Fórmula 1 em 2007 e têm o ano seguinte como um dos mais especiais. O inglês se tornou campeão pela primeira vez em 2008, mesma temporada em que o alemão conseguiu a primeira vitória na categoria.

Os fãs de Fórmula 1 vão estranhar no começo de 2018 uma novidade nos carros. O halo passou a ser de uso obrigatório para todas as equipes e impactou o visual. A peça é fixada ao cockpit para proteger a cabeça de pilotos contra o impacto de possíveis objetos, como o ocorrido em 2009, quando uma mola de outro carro acertou a cabeça de Felipe Massa, nos treinos para o GP da Hungria.

No entanto, o processo não é simples. As equipes precisaram fazer testes para desenvolver o halo, assim como cuidar com a parte aerodinâmica para que a nova peça não comprometesse o rendimento do carro. O acessório é feito de titânio, pesa cerca de 14 kg e suporta aproximadamente 12 toneladas.

Além disso, outras mudanças de regulamento marcam a temporada. O principal desafio será a diminuição do limite de motores ao longo de todo ano, de quatro para três. Isso vai forçar os pilotos a administrarem o desgaste das unidades, mas invariavelmente alguém vai acabar por usar além do máximo permitido e, com isso, perder posições no grid.

O design dos carros ganha outra mudança além de somente o halo. A organização da Fórmula 1 alterou o texto do regulamento e provocou uma mexida discreta no design dos aerofólios traseiros. "Temos um pouco de mudanças aerodinâmicas neste ano. Os mais fanáticos verão rapidamente as diferenças, a principal delas são as barbatanas na parte traseira, assim como o halo", disse o piloto australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull.

Brasil estará ausente da Fórmula 1

Pela primeira vez desde 1969 o Brasil não terá representantes no grid da Fórmula 1. A dinastia nacional primeiramente iniciou com Chico Landi, em 1951, mas se fixou de vez apenas em 1970, quando Emerson Fittipaldi estreou e pelos anos seguintes, pelo menos um brasileiro se manteve na categoria.

A interrupção veio ao fim de 2017. Felipe Massa encerrou a participação na categoria e agora se dedica a projetos pessoais, como dirigente na Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e participação em outras categorias. A despedida dele se soma a um quadro da diminuição da revelação de talentos e resulta na interrupção da participação nacional na categoria.

O País que já chegou a ter cinco pilotos em uma mesma temporada agora terá de aguardar para voltar a ter representantes nacionais. Entre os que despontam como candidatos a encerrar essa espera, os favoritos são Sérgio Sette Camara, que disputa a Fórmula 2, e Pietro Fittipaldi, campeão ano passado da World Series.

Os carros da temporada 2018

O grid continua com a mesma quantidade de equipes, dez. As principais novidades para 2018 foram as novas parcerias. A Sauber agora utiliza o nome da Alfa Romeo, uma das companhias da Ferrari, e trocou a cor azul pela branca. Já a McLaren, após anos de resultados ruins, trocou os motores da Honda pela Renault.

Os pilotos da temporada 2018

As principais equipes mantiveram as duplas para a temporada. Uma das principais mudanças foi na Williams, com a saída de Felipe Massa e a estreia do russo Sergey Sirotkin. A Sauber também realizou uma troca, ao tirar o alemão Pascal Wehrlein e apostar no monegasco Charles Leclerc.

Calendário da temporada

Campeonato não tem mais o GP da Malásia, mas passa a incluir o GP da França. A agenda tem como alteração a transferência da corrida na Rússia de abril para setembro, para preencher um espaço vago naquele mês. O Brasil continua como a penúltima etapa e Abu Dabi encerra a temporada. ← Role para ver →

Cinco curiosidades da temporada 2018

1. O fim das grid girls

A temporada não terá a tradicional presença das grid girls, mulheres fazem desfile no grid antes das provas e acompanham a movimentação os pilotos. A organização da categoria vai investir agora em crianças para a função e justificou que a presença feminina é "questionável com as normas sociais modernas". A novidade gerou polêmica. Por um lado, grupos feministas aprovaram a medida, porém modelos que faziam trabalho reclamaram a perda de espaço.

"É ridículo que as mulheres que dizem estarem 'lutando pelos direitos das mulheres', estão dizendo o que se pode ou não fazer, nos impedindo de realizar um trabalho que amamos e temos orgulho de fazer", reclamou no Twitter a britânica Rebecca Cooper, que foi grid girl cinco vezes.

2. Presença brasileira na McLaren

O Brasil terá uma singela participação na Fórmula em 2018 graças à Petrobras. A companhia petrolífera assinou com a McLaren uma parceria técnica para ao longo deste ano desenvolver combustível, lubrificantes e analisar a expansão de negócios para segmentos estratégicos de inteligência artificial e dados. Para o próximo ano, a empresa brasileira vai passar a fornecer combustível para a equipe inglesa.

Em contrapartida, a McLaren já traz no carro desta temporada a marca de uma linha de lubrificantes desenvolvido pela Petrobrás, que passará a ter neste ano um laboratório nos boxes das equipe.

3. Novas gamas de pneus

A Pirelli, fornecedora de pneus da Fórmula 1, lançou neste ano dois novos compostos para pista seca. Os pneus superduro (faixa laranja) e hipermacio (faixa rosa) ampliam a variedade para nove, incluindo as duas versões à disposição para chuva.

4. A França voltou

A França está de volta ao calendário da Fórmula 1 pela primeira vez desde 2008. Após realizar nas últimas edições provas em Magny-Cours, a categoria retorna ao histórico circuito de Paul Ricard, em Le Castellet, no sul do país, onde uma corrida de F-1 foi realizada pela última vez em 1990. Em comparação àquela época, o traçado está bem diferente. A pista atual aproveitou trechos do desenho anterior, mas está mais extensa e desafiadora, com freadas fortes e chicanes. Nos últimos anos o autódromo recebeu outras categorias, como competições de motociclismo e de carros de turismo.

5. Tradição finalmente representada

A mais tradicional prova do calendário terá, depois de muito tempo, um piloto local. Com Charles Leclerc na Sauber, Mônaco volta a ter um representante no grid após a passagem de Olivier Beretta pela categoria em 1994. O principado terá, portanto, o quarto piloto da história a disputar corridas na Fórmula 1.

Leclerc foi campeão no último ano da Fórmula 2, principal categoria de acesso à Fórmula 1. O piloto de 20 anos passou pela Academia Ferrari e assim como o russo Sergey Sirotkin, é um dos estreantes na categoria em 2018.