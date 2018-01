Há dez anos Brasil não vencia GP do Japão A última vez que um piloto brasileiro venceu o GP do Japão foi em 1993. Ayrton Senna liderou 75 das 79 voltas da corrida, apesar do modelo MP4/8 da McLaren estar equipado com um motor Ford, com cerca de 100 cavalos a menos do Renault da Williams de Prost, segundo colocado. Foi sua penúltima vitória na Fórmula 1, no dia 24 de outubro. Duas semanas mais tarde, 7 de novembro, venceria pela última vez, em Adelaide, na Austrália. Ainda é possível se ver no autódromo japonês torcedores com bandeiras do Brasil escrito Senna.