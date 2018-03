Haas é 3ª equipe a marcar apresentação de carro para véspera do início dos testes

A Haas anunciou nesta quinta-feira que vai apresentar o seu carro para o campeonato de 2017 da Fórmula 1 em 26 de fevereiro. A data escolhida pela jovem equipe norte-americana é exatamente a véspera do início dos testes coletivos para a pré-temporada, no circuito de Barcelona.

A definição da Haas tornará 26 de fevereiro uma data bastante agitada na Fórmula 1, afinal, a Red Bull e a Toro Rosso também definiram esse mesmo dia para a apresentação dos seus novos carros.

A temporada 2017 será a segunda da Haas no grid da Fórmula 1. E a equipe norte-americana tentará repetir o bom desempenho que teve no seu ano de estreia, quando fechou o Mundial de Construtores na oitava colocação, com 29 pontos, sendo que surpreendeu especialmente por pontuar logo nas duas primeiras corridas da temporada.

Agora, no próximo campeonato, a Haas terá uma novidade na lista de pilotos que vai conduzir o VF-17, equipado com motores Ferrari. O francês Romain Grosjean segue no time, mas terá como companheiro o dinamarquês Kevin Magnussen, que deixou a Renault e vai assumir a vaga que era do mexicano Esteban Gutierrez.

Depois de apresentar o seu novo carro, a Haas o levará à pista no dia seguinte, quando começarão os testes da pré-temporada, que ocorrerão entre 27 de fevereiro e 2 de março e de 7 a 10 de março. O campeonato começará no dia 26, quando vai ser disputado o GP da Austrália.

A única que ainda não definiu quando lançará o seu carro foi a Williams. A primeira equipe a revelá-lo será a Sauber, em 20 de fevereiro. A Renault o fará no dia 21, a Force India no dia 22, a Mercedes no dia 23, e a Ferrari e a McLaren no dia 24.