Haberfeld confirma vaga na Cart O piloto brasileiro Mario Haberfeld confirmou sua presença na próxima edição do Campeonato da Cart, que será disputada a partir do dia 23 de fevereiro com uma corrida nas ruas de St. Petersburg, na Flórida. Haberfeld correrá com um Reynard-Cosworth da equipe Conquest Racing, que estreará na categoria depois de dois anos na Indy Racing League (IRL). Negociando com a equipe Walker até pouco tempo atrás, o brasileiro aceitou a proposta da Conquest depois de se inteirar dos planos de seu proprietário, o belga Eric Bachelart. ?Ele quer vencer e é disso que preciso?, analisa Mario, que correu no automobilismo europeu desde 1994. ?Uma das razões da minha decisão foram as raízes européias da equipe. O Eric correu lá antes de se mudar para os EUA, em 1991. Ele foi campeão da Indy Lights em 92, passou para a Cart em 93 e correu duas vezes nas 500 Milhas de Indianápolis.