Haberfeld faz teste por vaga na Cart O piloto brasileiro Mario Haberfeld teve nesta quarta-feira seu primeiro contato com um carro de Cart. Ele completou 130 voltas no circuito de Firebird, nos Estados Unidos, com um chassis Reynard-Toyota da equipe Walker. Haberfeld disputou este ano a F-3000 Internacional (ficou em oitavo no campeonato) e tenta uma vaga na Cart em 2003. Nesta quinta-feira ele faz seu segundo e último dia de testes com a Walker, equipe que teve Gil de Ferran como piloto de 1997 a 1999.