Hakkinen decide não correr em 2002 O piloto finlandês Mika Hakkinen anunciou nesta sexta-feira, que não vai correr a temporada 2002. Ele será será substituído na McLaren pelo seu compatriota Kimi Raikkonen. Aos 32 anos, e com um bicampeonato no curriculo, Hakkinen explicou que pretende descansar por pelo menos um ano e se dedicar à família, em especial, ao filho nascido em dezembro do ano passado. Ele não descartou a possibilidade de voltar à F-1 depois deste período. O escocês David Coulthard vai continuar na McLaren e o austríaco Alexander Wurz foi mantido como piloto de testes.