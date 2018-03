Hakkinen é o mais rápido em treino O campeão do mundo de 1998 e 1999, Mika Hakkinen, da McLaren, afirmou com veemência, quarta-feira, que disputaria o GP de Mônaco para vencer e que o Mundial não havia acabado para ele. Hoje o finlandês deu o primeiro passo para cumprir sua promessa: foi o mais veloz, com folga, no primeiro treino livre para a prova, com a marca de 1min19s853. Tempo já muito próximo do obtido por Michael Schumacher, da Ferrari, ano passado, para largar na pole position, 1min19s475. Com a obrigatoriedade de ter de devolver à organização da prova, no fim do primeiro dia de treinos, três dos onze jogos de pneus a que cada piloto tem direito por GP, a maioria das equipes está optando por simular já na sexta-feira, no caso de Mônaco na quinta-feira, uma sessão de classificação. Tanto Hakkinen quanto Schumacher, segundo melhor hoje, 1min20s316, com certeza tinham pneus novos quando registraram seus tempos. "Esse resultado me dá ainda maior confiança para o restante do fim de semana", disse Hakkinen, que precisa de uma vitória no campeonato, já que ocupa a 12.ª colocação, com apenas 4 pontos, diante de 42 de Schumacher, o líder. Como os tempos no segundo dia de treinos em Mônaco, sábado, costumam ser bem melhores em relação aos de quinta-feira, por se tratar de uma pista de rua, tudo indica que o tempo da pole cairá significativamente. "Estamos rápidos, não há dúvida", disse Schumacher, que confessou não ter definido ainda qual pneu escolher: os mais moles, a opção mais lógica para o circuito, ou os mais duros. Em Ímola, a Ferrari achou que estava fazendo um grande negócio ao decidir-se pelos duros mas depois admitiu que errou. Rubens Barrichello teve problemas com os freios no treino da manhã. "À tarde essa dificuldade estava resolvida e atingimos um acerto que, ao contrário do ano passado, me deixou bastante satisfeito." Ele ficou com o quarto tempo, 1min20s959. Na prova de 2000 Rubinho classificou-se em sexto no grid, mas acabou em segundo. Os três outros brasileiros que disputam o Mundial ficaram bem para trás hoje. Enrique Bernoldi, Arrows, obteve o 18.º tempo, Luciano Burti, Prost, em 19.º, e Tarso Marques, Minardi, o 20.º. "Eu estava rápido demais para aquela condição" confessou Ralf Schumacher, da Williams, terceiro nos treino livre de hoje, autor de um acidente impressionante, na curva da Piscina. "A nossa diferença para os primeiros vai exigir muito trabalho da equipe", falou. Trabalho maior estão tendo os seus mecânicos para tentar recuperar o que restou da Williams-BMW. Sua marca, 1min20s938, foi um segundo e 85 centésimos pior que a de Hakkinen. O vice-líder da temporada, David Coulthard, da McLaren, também bateu e ficou com apenas o sexto tempo, 1min21s091. Quem já viu algumas das imagens históricas do GP de Mônaco certamente se lembrou, hoje, da edição de 1969. Naquela corrida, a Lotus-Ford 49C do vencedor, Graham Hill, foi proibida, assim como os demais competidores, de usar aerofólios instalados a cerca de 2 metros de altura, permitidos até a etapa anterior, em Montjuich, na Espanha. Os acidentes transformavam as duas hastes em dardos. Hoje, no primeiro treino livre da 59.ª edição do GP de Mônaco, a Arrows instalou em seus carros uma miniasa sobre o aerofólio dianteiro, a cerca de um metro do solo. Jo Bauer, delegado técnico da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), fotografou a novidade, criada por Mike Caughlan, para gerar mais pressão aerodinâmica, e mais tarde a julgou "irregular." Sábado, na sessão livre da manhã e na classificação, à tarde, Enrique Bernoldi e Jos Verstappen, não poderão mais usá-la. Ao contrário dos dias anteriores, hoje não choveu em Mônaco.