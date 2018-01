Hakkinen: embreagem pode ter falhado ?Estou muito decepcionado?, desabafou hoje o piloto finlandês Mika Hakkinen, da McLaren, que esteve muito perto de vencer o GP da Espanha. O piloto, que abandonou a prova na última volta, quando liderava com relativa folga sobre o alemão Michael Schumacher, da Ferrari, suspeita que o carro pode ter tido problemas de embreagem. ?Mas os engenheiros ainda não têm certeza?, disse. Schumacher, que acabou vencendo a corrida graças ao azar de Hakkinen, disse que ?sentiu muito? pelo ocorrido. ?Vê-lo abandonar a prova na última volta foi comovente. Ele fez tudo direito. Mas às vezes essas coisas acontecem no automobilismo?, afirmou o alemão. Hakkinen foi levado para o box da McLaren montado no carro do escocês David Coulthard, seu companheiro de equipe, que terminou a prova em 5º lugar. Lá, o finlandês recebeu um abraço de Schumacher, que reconheceu que Hakkinen merecia a vitória.