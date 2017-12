Hakkinen fica na McLaren em 2002 O piloto finlandês Mika Hakkinen deverá permanecer na McLaren no ano que vem, segundo informou hoje, o seu procurador Keke Rosberg. ?O fato de a equipe ainda não ter anunciado a renovação do contrato não significa que exista alguma coisa de errado?, afirmou Rosberg. Campeão do mundo em 98 e em 99, Hakkinen, de 32 anos, deverá completar sua 11ª temporada na Fórmula 1. Este ano, no entanto, enfrenta um período ruim. É quinto colocado na classificação geral, conquistando apenas 21 pontos em 13 corridas. Uma campanha péssima se comparada a de David Coulthard, seu companheiro de equipe. O escocês é vice-líder, com 51 pontos ganhos até aqui.