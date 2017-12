Hakkinen justifica fraco desempenho Assim como Ralf Schumacher não falou com a imprensa, Mika Hakkinen, da McLaren, escondeu-se no motorhome da equipe no fim do GP da Europa, neste domingo, no circuito de Nurburgrig, na Alemanha. "Travei as rodas na freada da chicane, logo no início da corrida, e o pneu dianteiro esquerdo passou a causar enorme vibração no carro", disse. Hakkinen classificou-se em sexto, mais de um minuto atrás de Michael Schumacher, o vencedor. "Mesmo que eu não tivesse problemas de vibração, não faria muito mais do que fiz", limitou-se a dizer. Ele é o sexto no Mundial, com 9 pontos, diante de 68 de Michael. Os rumores de que ele irá se aposentar no fim do ano são cada vez maiores. David Coulthard renovou o contrato com a McLaren até 2003.