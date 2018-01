Hakkinen lidera treinos livres O finlandês Mika Hakkinen, da McLaren, fez hoje o melhor tempo nos treinos livres em Silverstone, e ainda quebrou o recorde do circuito. Ele completou a volta em 1:22.827. Michael Schumacher, da Ferrari, que tinha feito o melhor tempo no primeiro treino, ficou em quarto lugar, com o tempo de 1:23.619. David Coulthard, da McLaren, que tem grandes esperanças de vencer em Silverstone, ficou nem segundo, com o tempo de 1:22.894. Rubens Barrichello, da Ferrari, terceiro colocado, fez uma volta de 1:23.578. Atrás de Schumacher ficou Herald Frentzen, da Jordan, com o tempo de 1:23.877. Ralf Schumacher, da Williams, ficou em oitavo lugar. Seu companheiro de equipe, o colombiano Juan Pablo Montoya, ficou em 17º. Enrique Bernoldi, da Arrows, fez o 16º melhor tempo. Luciano Burti, da Prost, ficou em 18º. Tarso Marques foi o último.