Hakkinen: mais rápido do dia nos EUA O finlandês Mika Hakkinnen (McLaren) foi o mais rápido do dia nos treinos livres para o GP de Indianápolis de Fórmula 1, realizados nesta sexta-feira. Na segunda e última sessão do dia, Hakkinen conseguiu o tempo de 1min.13s.387 e chegou à frente de Michael Schumacher, o segundo colocado, que marcou 1:13.552. Rubens Barrichello foi o terceiro, com o tempo de 1:13.584. Enrique Bernoldi (Arrows), conseguiu apenas o 20º tempo. A surpesa negativa dos treinos livres foi o desempenho das Williams. Ralf Schumacher só fez o nono tempo e Juan Pablo Montoya foi o décimo. O adversário direto de Rubinho na luta pelo vice-campeonato, o escocês David Coulthard (McLaren), foi o quarto melhor do dia. Veja os tempos dos treinos livres desta sexta-feira: .1. Mika Hakkinen (FIN) McLaren 1:13.387 .2. Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:13.552 .3. Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:13.584 .4. David Coulthard (ESC) McLaren 1:13.656 .5. Eddie Irvine (ING) Jaguar 1:13.806 .6. Nick Heidfeld (ALE) Sauber 1:13.827 .7. Heinz-H. Frentzen (ALE) Prost 1:13.858 .8. Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar 1:13.917 .9. Ralf Schumacher (ALE) Williams 1:13.919 10. Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:13.983 11. Kimi Raikkonen (FIN) Sauber 1:14.027 12. Jean Alesi (FRA) Jordan 1:14.057 13. Jenson Button (ING) Benetton 1:14.186 14. Jarno Trulli (ITA) Jordan 1:14.215 15. Olivier Panis (FRA) BAR 1:14.368 16. Tomas Enge (CHE) Prost 1:14.767 17. Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton 1:14.911 18. Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1:14.999 19. Fernando Alonso (ESP) Minardi 1:15.131 20. Enrique Bernoldi (BRA) Arrows 1:15.449 21. Jos Verstappen (HOL) Arrows 1:15.547 22. Alex Yoong (MAL) Minardi 1:16.318.