Hakkinen perde corrida na última volta O GP da Espanha não poderia ser mais perverso com o piloto finlandês Mika Hakkinen, da McLaren. Ele deu um show durante toda prova e tinha mais de 40 segundos à frente do segundo colocado, Michael Schumacher. Mas na última volta, quando estava se preparando para a bandeirada final, o motor estourou. Schumacher, que já estava conformado com o segundo lugar, herdou a vitória e disparou na liderança, com 36 pontos ganhos. Juan Pablo Montoya, da Williams, terminou a prova em segundo e Jacques Villeneuve (BAR), foi o terceiro. Rubens Barrichello abandonou a prova antes do final com problemas na suspensão traseira. Jarno Trulli (Jordan) foi o quarto; David Coultard (McLaren), o quinto e Nick Heidfeld (Sauber), o sexto colocado. Luciano Burti (Prots) foi o 11º e Tarso Marques (Minardi), terminou a prova em 16º. Veja a classificação da prova: 1 - Michael Schumacher (ALE) Ferrari 2 - Juan Pablo Montoya (COL) Williams 3 - Jacques Villeneuve (CAN) BAR 4 - Jarno Trulli (ITA) Jordan 5 - David Coulthard (ING) McLaren 6 - Nick Heidfeld (ALE) Sauber 7 - Olivier Panis (FRA) BAR 8 - Kimi Raikkonen (FIN) Sauber 9 - Mika Hakkinen (FIN) McLaren 10 - Jean Alesi (FRA) Prost 11 - Luciano Burti (BRA) Prost 12 - Jos Verstappen (HOL) Arrows 13 - Fernando Alonso (ESP) Minardi 14 - Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton 15 - Jenson Button (ING) Benetton 16 - Tarso Marques (BRA) Minardi OBS: Os demais não terminaram a prova. Classificação do Mundial 1. Michael. Schumacher 36 pontos 2 - David Coulthard 28 3 - Rubens Barrichello 14 4 - Ralf Schumacher 12 5 - Nick Heidfeld 8 6 - Heinz Harald Frentzen 6 Juan Pablo Montoya 6 Jarno Trulli 6 9 - Mika Hakkinen 4 Jacques Villeneuve 4 11 - Olivier Panis 3 12 - Kimi Raikkonen 1 Giancarlo Fisichella 1 Classificação - Construtores 1. Ferrari 50 pontos 2 - McLaren-Mercedes 32 3 - Williams-BMW 18 4 - Jordan-Honda 13 5 - Sauber-Petronas 9 6 - BAR-Honda 7 7 - Benetton-Renault 1