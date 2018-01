Hakkinen tenta mostrar que está vivo As duras críticas recebidas depois do GP de San Marino, quando classificou-se apenas em quarto, 32 segundos atrás de seu companheiro de McLaren, David Coulthard, segundo, parecem ter mexido com o brio de Mika Hakkinen. Nos testes encerrados hoje em Silverstone, Inglaterra, o campeão do mundo de 1998 e 1999 foi sempre o mais veloz, nos quatro dias. Depois de quatro etapas disputadas, Hakkinen é apenas o sétimo no campeonato, com 4 pontos, diante de 26 de David Coulthard e Michael Schumacher, da Ferrari, os líderes do Mundial. Na corrida de Interlagos, em que abandonou ainda na largada, comentou que a temporada começaria para ele em Ímola, o que não aconteceu. A imprensa européia, de modo geral, tem noticiado que Hakkinen, aos 32 anos, está mais pensando no filho, Hugo, de quatro meses de idade, que na sua carreira na Fórmula 1. O piloto da McLaren reagiu às perguntas sobre um eventual abandono das pistas no fim do campeonato, como já se especulou ano passado, caso ele fosse campeão pela terceira vez seguida. Hoje Hakkinen trabalhou com a nova versão do modelo MP4/16 que a McLaren utilizará no GP da Espanha, dia 29, e fez a excelente marca de 1min22s32, seguido por Coulthard, 1min22s50. O vencedor da última etapa da temporada, Ralf Schumacher, da Williams, obteve o sexto tempo, 1min23s75. A Williams não deve utilizar na prova de Barcelona o controle de tração nos seus carros, "por não tê-los completamente desenvolvidos ainda", explicou Gerhard Berger, diretor da BMW, fornecedora de motor da Williams.