Hakkinen testa nova versão da McLaren A não ser que haja algum problema de última hora, Mika Hakkinen testa nesta quarta-feira pela primeira vez a nova versão do modelo MP4/16 da McLaren, prevista para estrear no GP da Espanha, dia 29, quando vários recursos eletrônicos, como o controle de tração, poderão ser usados novamente na Fórmula 1. Apesar da vitória de David Coulthard, companheiro de Hakkinen, domingo em Interlagos, Ron Dennis, diretor da equipe, e Norbert Haug, da Mercedes, reconhecem que a Ferrari ainda conta com uma vantagem técnica. O time com o qual Ayrton Senna foi campeão do mundo três vezes, em 1988, 1990 e 1991, não está mais usando o carro deste ano, o mesmo utilizado por Coulthard em Interlagos, nos seus treinamentos. Hoje, em Silverstone, o piloto de testes da escuderia inglesa, Alexander Wurz, trabalhou com o modelo do ano passado, mas equipado com alguns recursos eletrônicos. Na semana anterior à prova de São Paulo, a McLaren também usou o chassi de 2000 nos testes de Barcelona. A razão é simples: a não ser pelo novo aerofólio dianteiro, usado com sucesso no GP do Brasil, a equipe decidiu não desenvolver mais nenhum componente do MP4/16 em particular, mas o projeto como um todo, a fim de enfrentar a Ferrari F2001, comprovadamente mais eficiente que o MP4/16. Adrian Newey, o diretor-técnico da McLaren, nem mesmo viajou para o Brasil. O resultado de seus estudos começará a ser medido amanhã, quando Hakkinen experimentará a nova McLaren, revisada, principalmente, na sua aerodinâmica. Não há previsão de o carro estrear na próxima etapa do Mundial, dia 15, em Ímola. No Mundial de Construtores, a Ferrari tem 36 pontos diante de 21 da McLaren. Quatro piltoos treinaram hoje em Silverstone. Os tempos: Zonta (Jordan), 1min28s11 (15 voltas, a maioria com pista seca), Wurz (McLaren), 1min39s22 (15), Lemarie (BAR), 1min40s41 (36), Panis (BAR), 1min41s23 (9). Em Magny-Cours, na França, cinco pilotos treinaram: Gene (Williams 2001), 1min15s972 (50), Raikkonen (Sauber), 1min16s651 (46), Herbert (Arrows), 1min16s760 (73), Gene (Williams 2000), 1min17s039 (39), Mazzacane (Prost), 1min17s736 (47). A Ferrari trabalhou em Fiorano com Luca Badoer. Foram 81 voltas para checar o controle de tração e o sistema de largadas. Na melhor fez 1min01s479.