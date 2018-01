Hakkinen vence em Indianápolis Rubens Barrichello esteve muito perto da vitória no GP de Estados Unidos de Fórmula 1, disputado neste domingo em Indianápolis, mas, mais uma vez, não conseguiu. O brasileiro esteve na frente boa parte da corrida e, quando brigava pela ponta, foi obrigado a parar a uma volta e meia do final, com problemas no motor. A vitória ficou com o finlandês Mika Hakkinen (McLaren). Michael Schumacher terminou a prova em segundo e David Coulthard (McLaren) foi o terceiro. Rubinho começou a corrida muito bem. Largou em quinto, mas antes de terminar a primeira volta, já estava em terceiro. Nas voltas seguintes passou Juan Pablo Montoya e Michael Schumacher, assumindo a ponta. Mas a Ferrari optou por duas paradas e o brasileiro só perdeu a liderança quando teve de ir aos boxes. A perspectiva de vitória aumentou muito depois que os dois carros da Williams tiveram de abandonar. Ralf Schumacher rodou na 37ª volta e Montoya parou na volta seguinte, com problemas mecânicos. Na segunda parada, Rubinho voltou seis segundos atrás do líder Mika Hakkinen e partiu para o ataque. Chegou a baixar a diferença entre eles para menos de 3 segundos e, quando foi definitivamente para cima do finlandês, começou a ter problemas. O motor não resistiu e Barrichello obrigado a parar pouco antes da bandeirada. Além da frustração de não terminar uma corrida na qual teve tudo para vencer, Rubinho viu ficar mais distante o sonho do vice-campeonato. Agora, para chegar em segundo na temporada, terá de vencer o GP do Japão, dia 14 de outubro, e torcer para que David Coulthard não chegue entre os quatro primeiros. Jarno Trulli (Jordan ) foi o quarto. Eddfie Irvine (Jaguar) foi o quinto e Nick Heidfield (Sauber) o sexto. Enrique Bernoldi (Arrows) foi o 13º. Classificação dos Mundial de Pilotos de Fórmula 1: 1) Michael Schumacher - 113 pontos (campeão) 2) David Coulthard - 61 pontos 3) Rubens Barrichello - 54 pontos 4) Ralf Schumacher - 48 pontos 5) Mika Hakkinen - 34 pontos 6) Juan Pablo Montoya - 25 pontos 7) Jacques Villeneuve - 12 pontos 8) Jarno Trulli - 12 pontos 9) Nick Heidfeld - 12 pontos 10) Kimi Raikkonen - 9 pontos 11) Giancarlo Fisichella - 8 pontos 12) Heinz-Harald Frentzen - 6 pontos 13) Eddie Irvine - 6 pontos 14) Olivier Panis - 5 pontos 15) Jean Alesi - 5 pontos 16) Pedro De la Rosa - 3 pontos 17) Jenson Button - 2 pontos 18) Jos Verstappen - 1 ponto Classificação do Mundial de Construtores: 1. Ferrari 167 pontos(campeão) 2. McLaren-Mercedes 95 pontos 3. Williams-BMW 76 pontos 4. Sauber-Petronas 21 pontos 5. Jordan-Honda 19 pontos 6. BAR-Honda 17 pontos 7. Benetton-Renault 10 pontos 8. Jaguar 9 pontos 9. Prost-Acer 4 pontos 10. Arrows-Asiatech 1 ponto