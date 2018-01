Hakkinen volta a vencer na Fórmula 1 O finlandês Mika Hakkinen, da McLaren, conquistou neste domingo a sua primeira vitória da temporada na Fórmula 1 ao cruzar em primeiro lugar a linha de chegada do Grande Prêmio da Inglaterra. Em segundo lugar chegou o alemão Michael Schumacher, da Ferrari, seguido pelo seu companheiro de equipe Rubens Barrichello. Com este resultado, o brasileiro recuperou o terceiro lugar do campeonato, já que Ralf Schumacher não conseguiu terminar a prova. Ele tem agora 34 pontos, contra 31 do alemão da Williams. Michael Schumacher continua com uma grande vantagem na liderança do campeonato. Ele tem 84 pontos, contra 47 de David Coulthard, que abandonou logo no início da corrida. Resultado completo (60 voltas): 1) Mika Hakkinen (FIN) McLaren 1h25min33s770 2) Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1h26min07s416 3) Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1h26min33s051 4) Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1h26min42a542 5) Kimi Raikkonen (FIN) Sauber a 1 volta 6) Nick Heidfeldn (ALE) Sauber a 1 volta 7) Heinz-Harald Frentzen (ALE) Jordan a 1 volta 8) Jacques Villeneuve (CAN) BAR a 1 volta 9) Eddie Irvine (IRL) Jaguar a 1 volta 10) Jos Verstappen (HOL) Arrows a 2 voltas 11) Jean Alesi (FRA) Prost a 2 voltas 12) Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar a 2 voltas 13) Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton a 2 voltas 14) Enrique Bernoldi (BRA) Arrows a 2 voltas 15) Jenson Button (ING) Benetton a 2 voltas 16) Fernando Alonso (ESP) Minardi a 3 voltas Não terminaram Ralf Schumacher (ALE) Williams 33 voltas Luciano Burti (BRA) Prost 4 voltas David Coulthard (ESC) McLaren 2 voltas Jarno Trulli (ITA) Jordan 0 voltas Olivier Panis (FRA) BAR 0 voltas CLASSIFICAÇÃO Mundial de Pilotos Michael Schumacher, Ferrari, 84; David Coulthard, McLaren, 47; Rubens Barrichello, Ferrari, 34; Ralf Schumacher, Williams, 31; Mika Hakkinen, McLaren, 19; Jan Pablo Montoya, Williams BMW, 15; Nick Heidfeld, Sauber, 10; Kimi Raikkonen, Sauber, 9; Jarno Trulli, Jordan, 9; Jacques Villeneuve, BAR, 7; Heinz-Harald Frentzen, 6; Olivier Panis, BAR, 5; Eddie Irvine, Jaguar, 4; Jean Alesi, Prost, 3; Jos Verstappen, Arrows, 1; Giancarlo Fisichella, Benetton, 1; Pedro de la Rosa, Jaguar, 1 Mundial de Construtores Ferrari, 118; McLaren, 66; Williams, 46; Sauber, 19; Jordan, 15; BAR, 12; Jaguar, 5; Prost, 3; Arrows, 1; Benetton, 1; Minardi, 0.