Hamilton admite problema com pneus e cobra Mercedes Lewis Hamilton vinha fazendo uma ótima temporada com sua Mercedes até o GP da Espanha, disputado no último dia 12, quando terminou na 12.ª colocação e deixou de pontuar pela primeira vez no Mundial de Fórmula 1. O inglês não escondeu que o mau resultado foi causado por problemas nos pneus, admitiu que sua equipe tem encontrado dificuldade para resolvê-los, mas cobrou uma evolução para o GP de Mônaco, que acontecerá neste domingo.