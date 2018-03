Hamilton afirma que treino será fundamental na Turquia

O piloto inglês Lewis Hamilton, da McLaren, afirmou que no Grande Prêmio da Turquia "o treino de classificação será fundamental" e confia "no bom balanço do carro na Espanha" para aproveitar as rápidas curvas do circuito de Istambul. Hamilton minimizou o fato de o circuito de Istambul ser disputado no sentido anti-horário. "Será necessário apenas fortalecer a parte direita do pescoço para evitar problemas ao longo da corrida, mas já estive trabalhando nisto com meu treinador desde o GP da Espanha", declarou. Hamilton afirmou que o circuito de Istambul é "fantástico": "É muito exigente, sobretudo, na altura da oitava curva é um grande desafio".