Hamilton aproveita noite livre para grafitar com artistas em SP

Lewis Hamilton fez uma atividade diferente na noite desta quarta-feira. Antes de entrar no cockpit na briga pelo seu quarto título mundial da Fórmula 1, o britânico se juntou aos artistas brasileiros Los Kueios e Liam Bononi para criar um mural no “Mirante do Vale”, segundo prédio mais alto da cidade.

Eu tenho um sentimento especial pelo Brasil e pelas pessoas daqui. Sempre que estive no país fui imensamente bem recebido - e dessa vez não poderia ser diferente. Mas fiquei muito surpreso quando pude ver a cultura underground brasileira de perto. Ela é muito rica e cheia de estilo. Foi uma honra poder participar da produção do mural com os artistas e o resultado final ficou ótimo”, disse Hamilton.